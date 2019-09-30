قائمة جديدة للمنتخب الليبي خلال 48 ساعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 02:52 مساء
المنتخب الوطني الليبي للمحليين يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)

يدخل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم على الصعيدين المحترفين والمحليين معسكرا خارجيا بتونس والمغرب استعدادا لمباراتي تونس في بطولتي الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان)، وكذلك الأمم الأفريقية للمحترفين (كان).

وستغادر بعثة المنتخب إلى تونس في الخامس من شهر أكتوبر المقبل، ومنها في التاسع من الشهر نفسه إلى المغرب لعمل معسكرين خارجيين في إطار الاستعداد الجاد للتصفيات القارية.

وسيجري المنتخب الأول مباراة ودية مع المنتخب المغربي في الحادي عشر من أكتوبر، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يجري لقاء آخر مع المنتخب الموريتاني ومنها العودة إلى المغرب.

وتسعى إدارة المنتخب الوطني بقيادة جلال الدامجة المدير الفني لإجراء مباراة للاعبين المحليين مع المنتخب المغربي للمحليين قبل مباراة الإياب أمام تونس في العشرين من أكتوبر، والتي ستقام بالمغرب.

وعلمت «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، من مصادرها أن المدرب الوطني سيصدر قائمة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير، وأن قائمة الدامجة سيتم خلالها إضافة أربعة لاعبين جدد لقائمة المحليين و12 محترفا، وأن جميع المحترفين أكدوا استعدادهم للالتحاق بالمنتخب في مباراتي المغرب وموريتانيا في السابع من أكتوبر بتونس.

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