عقيلة يشيد بنتائج فرسان ليبيا في دولية الكرم لقفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 02:37 مساء
جانب من بطولة الكرم الدولية لفروسية قفز الحواجز بتونس (إنترنت)

أبدى رئيس اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للفروسية، إبراهيم عقيلة، إعجابه بالنتائج الباهرة التي حققها فرسان ليبيا في بطولة الكرم الدولية لفروسية قفز الحواجز بتونس.

وقال عقيلة في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين «إن فرساننا أثبتوا جدارتهم وكانوا محط أنظار الجميع وتوجوا بعدد 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية».

وعن المشاركات المقبلة قال «لو سمحت الظروف وتحصلنا على الدعم المالي ستكون لنا مشاركة في بطولة الجزائر الدولية التي ستنطلق في 24 من أكتوبر المقبل».

يذكر أن بطولة الكرم لفروسية الحواجز شهدت مشاركة 130 فارسا من ليبيا وتونس والجزائر وفرنسا والنمسا وبلجيكا.

جانب من بطولة الكرم الدولية لفروسية قفز الحواجز بتونس (إنترنت)
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