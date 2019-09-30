الدامجة لـ«بوابة الوسط»: عبور تونس ليس بالمستحيل

المدرب الوطني جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، جلال الدامجة، أن أمام المنتخب مباريات ودية مهمة قبل مواجهة تونس رسميا مرتين في مباراة إياب تصفيات أمم أفريقيا للمحليين (شان) في أكتوبر المقبل، وفي تصفيات (كان) في نوفمبر المقبل وبعدها تنزاينا في التصفيات ذاتها.

وقال الدامجة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين «إن لقاء المنتخب الليبي لكرة القدم مع المغرب وديا يوم 11 أكتوبر ثم موريتانيا يوم 15 من الشهر نفسه فرصة ممتازة للاحتكاك قبل هذه المواجهات».

وأضاف «أنا راض على ما قدمه المنتخب الليبي في مباراة تونس للمحليين، ونأمل التعويض فهو ممكن في مباراة الإياب، رغم الخسارة بهدف، لأن الأداء كان مقنعا بالنسبة للجميع».