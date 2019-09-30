الرياضة الليبية تودع الشيباني وسط كلمات الرثاء

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 02:21 مساء
الرياضة الليبية تودع الشيباني (أرشيفية : الإنترنت)

فقدت الساحة الرياضية الليبية أحد شخصياتها الرياضية رئيس نادي رفيق السابق، المهدي الشيباني، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ويعد المهدي الشيباني من قيادات النادي، حيث تولى رئاسته عدة مرات خاصة عندما كان فريق رفيق أحد الفرق صاحبة البصمات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقد نشر عدد من شخصيات نادي رفيق تعازيه على صفحات «فيسبوك» في أعقاب إعلان رحيل الشيباني الأحد.

ونعى رئيس نادي رفيق السابق، حسن العابد، الفقيد وسرد بعضا من مناقبه مذكرا بعمله في وزارة الشباب والرياضة وعمله في الضمان الاجتماعي وترؤسه عدة وفود شبابية ليبية لعدة دول، مؤكدا أنه ترك بصمته في نادي رفيق صرمان عندما ترأسه في كل مرة.

أما حارس رفيق السابق كمال الرباعي فنشر تعزية في صفحته الشخصية داعيا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر لاعب رفيق السابق وأحد مدربيه عمر فرج تعزية على صفحته الشخصية مؤكدا توجه أعداد كبيرة من الرياضيين القدامى لتقديم واجب العزاء في فقيد الرياضة ومدينة صرمان.

وكانت مجموعة كبيرة من الناشئين بمدرسة نادي رفيق قدمت تعازيها لتعريف الجيل الجديد بما قدمه الراحل لنادي رفيق.

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