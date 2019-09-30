انطلاق بطولة نصف الاحتراف في الملاكمة بالجبل الأخضر

جانب من منافسات سابقة في الملاكمة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

عقد بصالة المنتخبات اجتماع موسع مع مدربي الأندية الواقعة في نطاق الاتحاد الفرعي بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البلهول، ونائب رئيس لجنة الاحتراف عبدالكريم مانيطة.

وخصص الاجتماع حسب الصفحة الرسمية لمشاركة ملاكمي طرابلس في البطولة الثانية لنصف الاحتراف، والتي ستقام بنظام 6 جولات، وذلك للحصول على حزام البطولة، والذي سوف يدافع عنه الملاكم 3 مرات ويصبح الحزام من حق المتحصل عليه ويبقى يدافع عليه في نزالات مقبلة، والتي سوف تقام يوم 15 أكتوبر بمدينة البيضاء تحت رعاية الجبل الأخضر.

وكذلك المشاركة في البطولة الثالثة، والتي ستقام في مدينة بنغازي يوم 18 أكتوبر لمناسبة ذكرى وفاة أحد رموز الملاكمة الليبية رافع الأثرم، وتخليدا لذكراه ستقام البطولة تحت إشراف ورعاية نادي الهلال.

وتضم القائمة المختارة الملاكمين: عمر رمضان العربي وحسن محمد من نادي المحلة وعبدالباسط بلخير وأسامة البركوس ويوسف عمر ومحيي الدين يوسف البهلول ومحمد الوزاني من نادي نجوم قرقارش وعاصم صالح دوكو وأكرم عبدالحكيم انبيه من نادي الاتحاد العسكري وساجد حسين ويحيي غواز من نادي الجزيرة ومؤيد عبدالحكيم عكاشة من نادي أبو سليم.