دعوة رياضيي المنطقة الثانية والرابعة لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 02:04 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

دعت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة اليد الرياضيين حسب الكشف المرفق لحضور الحصة التدريبية بصالة الألعاب الرياضية بمدينة المرج اليوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة مساء، وذلك لاختيار أعضاء المنتخب عن المنطقتين الثانية والرابعة تحت إشراف المدرب العام التونسي محمد الصغير من أجل المشاركة بالبطولة الأفريقية بتونس خلال شهر يناير المقبل.

وبحسب اللجنة الإعلامية للاتحاد الليبي لكرة اليد ضمت القائمة من نادي النجمة فيصل منصور أهليل وعبدالله محمد الجهاني، ومن نادي المروج عماد مفتاح بوعجيلة وإبراهيم بوقعيقيص، ومن نادي الأخضر على أحمد الدلاف، ومن نادي الكرامة محمد سويسي ايريك، ومن نادي دارنس أحمد سعيد ارحيمة، ومن نادي الأهلي طرابلس وسام الراوي ومحمد سعيد عبدالله وعبدالله أفتيتة وأسامة البدري، ومن نادي الاتحاد عبدالمجيد الكبير ومروان افتيتة وخليل البرغثي.

ومن نادي الهلال سند الدريك ومحمد حافظ الربع ومحمد جلال الفزاني، ومن نادي الأهلي بنغازي على حمزة البرناوي وإبراهيم فتحي التاورغي، ومن نادي النصر ميلاد الفيتوري وسراج الجحاوي.

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