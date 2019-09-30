النصر الليبي في المجموعة الأولى لسلة أفريقيا

سلة النصر في لقاء سابق (أرشيفية : الإنترنت)

وضعت قرعة بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة فريق النصر ممثل ليبيا في المجموعة الأولى، والتي تضم النصر الليبي بجانب البترول الجزائري والبوليس المالي وسيلك الغيني، ويتأهل فريقان من المجموعة التي ستقام مبارياتها في مالي خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر المقبل.

يذكر أن التصفيات تستضيفها أكثر من دولة، والفرق المشاركة وزعت على 6 مجموعات يتأهل فريقان من كل مجموعة.

وقد بدأ فريق النصر لكرة السلة تدريباته الأحد الماضي تحت إشراف المدرب التونسي سفيان المرابط مدرب الفئات السنية بالنادي، وتسعي إدارة النادي للتعاقد مع مدرب صربي وكذلك مع محترفين، بالإضافة لعناصر الفريق من اللاعبين المحليين، وسيجري الفريق عددا من المباريات الودية المحلية قبل التحول إلى معسكر خارجي.