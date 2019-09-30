10 انتصارات وتعادل في دوري البراعم ببنغازي

مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي تنطلق (فيسبوك)

شهدت مباريات دوري براعم كرة القدم ببنغازي غزارة في الأهداف وصلت إلى 36 هدفا في 11 مباراة، بمعدل 3.2 هدف في كل مباراة تقريبا.

جاءت أعرض نتيجة بفوز براعم الأهلي بنغازي على استارز (9/0)، والحرية على المجاهد (7/0)، والمروج على التعاون (4/0)، والمختار على قاريونس (2/1)، والتحدي على بنغازي الجديدة (2/1)، والهدف على الطيران (2/0)، وخالد بن الوليد على شمال بنغازي (2/0)، والنجم الساحلي على الوحدة (2/0)، والهلال على السد (2/0)، والسواعد على الأخضر (1/0)، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل الإيجابي بين النجمة وأطلس (1/1).