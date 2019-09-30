2000 مشارك في نصف ماراثون العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 12:10 مساء
جانب من مراسم ماراثون سابق في طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة سباق نصف ماراثون العاصمة الثاني، عادل المشوط، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن السباق سيقام تحت شعار «الرياضة تجمعنا.. نلتقي لنرتقي» لمسافة 21 كلم.

ينطلق الماراثون في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل، ويستخدم التوقيت الإلكتروني في احتساب النتائج، على أن يكون باب التسجيل مستمرا لمن تزيد أعمارهم على 15 عاما.

وصل عدد الراغبين في المشاركة إلى 1500 مشارك والمستهدف يزيد على 2000 متسابق.

وأضاف المشوط أنه بالتعاون مع المجلس البلدي أبوسليم الراعي الرسمي للسباق تم رصد 100 جائزة للفردي والفرق.

يذكر أن خط سير السباق من أمام فندق ركسوس وصولا إلى جزيرة باب العزيزية إلى جامع القدس وصولا إلى الشرارة الضوئية بطريق المطار والعودة إلى فندق نهاية السباق أمام فندق ركسوس.

جانب من مراسم ماراثون سابق في طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)
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