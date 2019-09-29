فرسان ليبيا يواصلون هيمنتهم على دولية الكرم لقفز الحواجز

فرسان ليبيا في بطولة الكرم الدولية لفروسية قفز الحواجز بتونس. (إنترنت)

واصل فرسان ليبيا هيمنتهم على مباريات بطولة الكرم الدولية لفروسية قفز الحواجز بتونس، وتمكنوا اليوم من التتويج في المباراة الأولى بميداليتين الذهبية للفارس المتألق ونجم البطولة رامي الأمين، الذي اجتاز الحواجز بدون أخطاء في زمن 38.15 ثانية.

ونال الميدالية الفضية الفارس الليبي خيرالدين السنوسي بزمن 42.61 ثانية، والبرونزية للجزائري قيسرلي أحمد بزمن 48.90 ثانية.

وبهذا يرتفع رصيد ليبيا إلى ثماني ميداليات أحرز منها نجم البطولة الفارس رامي الأمين بـ3 ذهبيات، والفارس عبدالجواد عبدالحميد بفضية + برونزية، والفارس علي المرادي بفضية، والفارس عبدالرحيم مليطان بفضية، والفارس خيرالدين السنوسي بفضية.