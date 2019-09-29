اختتام رائع ومميز لثلاثيات السلة ببنغازي

جانب من منافسات بطولة ثلاثيات كرة السلة ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

اختتمت وبنجاح كبير بطولة ثلاثيات كرة السلة ببنغازي، التي أشرف عليها اتحاد اللعبة ونظمها الاتحاد الفرعي بنغازي واستضافها نادي الهلال، بمشاركة 16 فريقًا.

وتمكن الرباعي أحمد القندوز وبن عيسى محمد ويحيى الشكماك ومكرم الزوي بالتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد فوزهم في المباراة النهائية على الرباعي المكون من ياسر البرعصي وعلي جويلي وعبدالرحيم رماد ومجدي عبدو وبنتيجة (20 / 10).

وفي ختام البطولة أقيمت احتفالية التكريم بحضور رئيس الاتحاد الفرعي لكرة السلة بنغازي محمود الزوي، ورئيس لجنة التطوير بالمنطقة الأفريقية الأولى محمد الفاخري، والمدير التنفيذي لنادي الهلال فوزي جعودة، وعدد كبير من المهتمين بلعبة كرة السلة، وزعت فيها الكؤوس والميداليات على المتحصلين على الترتيبن الأول والثاني، كما توج اللاعب سفيان الشويهدي بجائزة كبس الكرة في الحلق واللاعب أحمد الفقي بجائزة أفضل رامٍ من خارج القوس.