نتائج متأخرة لليبيا في ناشئي جولف العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 29 سبتمبر 2019, 07:51 مساء
جانب من منافسات ناشئي الجولف الليبي. (إنترنت)

سجل لاعبو ليبيا نتائج متأخرة في اختتام البطولة العربية للجولف، التي جرت على ملاعب دريم لاند بالقاهرة، بمشاركة لاعبين من ليبيا ومصر والاْردن وتونس والمغرب وعمان والسعودية والإمارات والبحرين ولبنان.

وبعد الجولة الثالثة والأخيرة جاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

1 / فئة - 15 عامًا

شهدت الجولة الثالثة لبطولة (- 15 عامًا) مشاركة 27 لاعبًا وتوج بالذهبية المغربي حجو تروميتر، والفضية للمغربي محمد راقي، والبرونزية للسعودي على الباباتين، ونتائج الاعبين الليبين أنس حبارات (23) برصيد ومحمد أبوعرقوب (25) وعلي أبوعرقوب (26).

2 / نتائج - 18 عامًا

شهدت بطولة (- 28 عامًا) مشاركة 19 لاعبًا وتوج بالذهبية المغربي محمد تاسود ونال الفضية نزار بروحيم من المغرب، والبرونزيه للمصري محمد الشامي، وترتيب اللاعبين الليبيين جاءت كالتلاي زياد الشكشوكي (13) ومصطفى عبدالحليم (17).

يذكر أن منافسات تحت (13) اقتصرت على جولتين فقط وتوج بذهبيتها المغربي ريان بن كليلو والفضية لزميله المغربي كميل بن سوداء.

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