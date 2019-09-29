مواهب واعدة في بطولة طرابلس للسباحة في المياه المفتوحة

جانب من منافسات بطولة طرابلس للسباحة في المياه المفتوحة. (إنترنت)

تميزت بطولة طرابلس للسباحة في المياه المفتوحة، التي جرت أمس بنادي ذات الصواري بطرابلس، بالتنظيم الجيد وبتقارب المستوى، وببروز عدد من المواهب الواعدة في مختلف السباقات التي شهدت مشاركة 50 سباحًا مثلوا أندية ذات الصواري وباب البحر وجنزور وصياد والريقاتة.

وجات نتائج البطولة على النحو التالي..

1 / بطولة (- 8 سنوات) المسافة 250 متر

توج بذهبية -8 سنوات يوسف الوليد (ذات الصواري) بزمن 13 دقيقه، ونال الفضية مهند الفقي (ذات الصواري) بزمن 13.17 دقيقة، والبرونزية لسباح باب البحر بحر المنتصر 13.32 دقيقة.

2 / بطولة (- 10 سنوات) المسافة 500 متر

توج بذهبية فئة - 10 سنوات سباح ذات الصواري عبدالرحيم بلقاسم بزمن 6.20 دقيقة، ونال الفضية جهاد شرلالا (باب البحر) الزمن 6.43 دقيقة، والبرونزية لمهند المفتي (ذات الصواري) الزمن 7.25 دقيقة.

3 / بطولة البراعم المسافة 1000 متر

توج بالذهبية سباح ذات الصواري عمر ألبي بزمن 16.29 دقيقة، ونال الفضية عبدالمنعم الغراري (ذات الصواري) بزمن 17.40 دقيقة، والبرونزية لمحمد عاشور (الريقاتة) بزمن 18.12 دقيقة.

4 / بطولة الأشبال المسافة 2000 متر

توج بذهبية الأشبال سباح جنزور لؤي بن غرسه بزمن 30.35 دقيقة، ونال الفضية سراج سويد (جنزور) الزمن 30.40 دقيقة والبرونزية لعمر عماد من (الريقاتة) بزمن 31.20 دقيقة.

5 / بطولة الأواسط المسافة 3000 متر

توج بذهبية سباق الأواسط أنس القريدي (جنزور) بزمن 44.01 دقيقة، ونال الفضية محمد قدور (باب البحر) زمن 44.44 دقيقة، والبرونزية لمفتاح معيتيق (باب البحر) الزمن 44.51 دقيقة.

6 / بطولة الكبار المسافة 5000 متر

توج بذهبية الكبار سباح باب البحر محمد ساسي الزمن 1.10.07 ساعة ونال الفضية مالك ساسي 1.10.09 (باب البحر) والبرونزية لمحمد الجدي (ذات الصواري) بزمن 1.1011 ساعة.

وفي الختام أُقيمت احتفالية بحضور رئيس اتحاد السباحة عصمان القنين ورئيس الشراع أحمد حسنين وأمين عام اتحاد الطلاب الرياضي طارق حشاد ورئيس فرعي طرابلس مروان الوليد وأولياء الأمور وعدد من المهتمين برياضة السباحة، وزعت فيه الميداليات ومبالغ مالية للمتفوقين الثلاثة الأوائل في كل سباق.