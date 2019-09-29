القنطري يتابع أعمال صيانة ملعب الجزيرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 سبتمبر 2019, 06:08 مساء
رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري يتابع أعمال صيانة ملعب الجزيرة. (إنترنت)

أجرى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، زيارة ميدانية؛ لمتابعة مراحل الصيانة والتطوير التي يتم تنفيذها بالملعب الرئيسي لنادي الجزيرة بزوارة.

وتضمنت جولة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، زيارة القاعة المغلقة وعدد من المرافق الأخرى داخل نادي الجزيرة، والذي يشهد طفرة إنشائية خلال الفترة الأخيرة، وذلك حتى يصبح جاهزًا لاستقبال المباريات بالموسم الجديد، حسبما أفادت صفحة الهيئة على «فيسبوك».

يذكر أن أعمال الصيانة والتطوير تأتي ضمن سلسلة إنجازات ومشاريع وأنشطة نفذتها الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال الفترة السابقة، ويتم استكمالها وفقًا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها لإحياء المرافق الرياضية والنهوض بالبنية التحتية بها لتوفير البيئة الرياضية المناسبة للرياضيين.

من جهة أخرى حضر «القنطري» الجمعة اختتام فعاليات مهرجان السلام للرياضات البحرية بالكورنيش البحري في مدينة زوارة، هذه المهرجان الذي اُقيم في العديد من المدن الساحلية ومن بينها طرابلس وبنغازي وسرت وزليتن والخمس وجنزور وتاجوراء والماية والزاوية والقره بوللي وصرمان وصبراتة.

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