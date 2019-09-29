اتحاد اليد يدعو لاعبي المنطقتين الثانية والرابعة لحضور تدريبات اختيار المنتخب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 سبتمبر 2019, 05:30 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

دعت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، لاعبي المنطقتين الثانية والرابعة، لحضور الحصة التدريبية بصالة الألعاب الرياضية بمدينة المرج، غدًا الإثنين في تمام الساعة الثالثة مساء، وذلك لاختيار أعضاء المنتخب عن المنطقتين تحت إشراف المدرب العام التونسي محمد الصغير ومساعديه المحليين محمد رحومة ووليد القبلاوي، من أجل المشاركة بالبطولة الأفريقية بتونس شهر يناير المقبل.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة اليد، عبر «فيسبوك»، أن قائمة أسماء الرياضيين الذين تم دعوتهم تضمنت كلًا من:

نادي النجمة: فيصل منصور أهليل / عبدالله محمد الجهاني

نادي المروج : عماد مفتاح بوعجيلة / إبراهيم بوقعيقيص

نادي الأخضر : علي أحمد الدلاف

نادي الكرامة: محمد سويسي ايريك

نادي دارنس : احمد سعيد ارحيمة

نادي الأهلي طرابلس : وسام الراوي / محمد سعيد عبدالله / عبدالله أفتيتة / اسامة البدري

نادي الاتحاد : عبدالمجيد الكبير / مروان افتيتة / خليل البرغثي

نادي الهلال : سند الدريك / محمدحافظ الربع / محمد جلال الفزاني

نادي الأهلي بنغازي : على حمزة البرناوي / إبراهيم فتحي التاورغي

نادي النصر : ميلاد الفيتوري / سراج الجحاوي.

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