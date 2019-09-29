خروج الفرق الليبية الثلاثة من التصفيات الأفريقية والعربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 سبتمبر 2019, 12:04 صباحا

ودعت الفرق الليبية الثلاثة المنافسات الأفريقية والعربية حيث شاركت فرق النصر والاتحاد والأهلي بنغازي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي وبطولة الأندية العربية ورغم الأداء الجيد للفرق الليبية في مباريات الإياب بعكس الذهاب حيث قدم فريق النصر مباراة جيدة  اليوم رغم اختلاف المستوى بين فريق الرجاء البيضاوى والنصر كاد النصر أن يفوز بهذه المباراة وإضاعته لركلة جزاء في هذه المباراة، عكس مباراة الذهاب التي أقيمت بمصر والتي فقدها بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ومباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف حيث أصبح فريق النصر الممثل الوحيد للكرة الليبية في كأس الاتحاد الأفريقي بعد توديعه دوري الأبطال.

فريق الاتحاد قدم مباراة جيدة وفشل في خطف الفوزمن حسنية اغادير المغربي في مباراة الاياب لانه لم يحسن استغلال الفرص التي اتيحت له في الشوط الثاني لينهي مشواره الافريقي بالتعادل السلبي في مباراة الاياب والخروج من منافسات كأس الكونفدارلية والسبب في ذلك يعود إلى التعادل الايجابي بنتيجة هدف مقابل هدف في مباراة الذهاب في تونس.

اما فريق اهلي بنغازي الذي نافس في بطولة الاندية العربية البطلة  فقد اضاع المنافسة من مباراة الذهاب التي  اقيمت في ملعب بترو سبورت بمصر نتيجة اخطاء فادحة ارتكبها حارس المرمي وخط الدفاع امام فريق الاسماعيلي المصري حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين  ولم يشفع لفريق اهلي بنغازي فوزه في مباراة الاياب التي اقيمت بتونس بنتيجة هدف دون رد التاهل إلى الدور الثاني من بطولة الاندية البطلة العربية.

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