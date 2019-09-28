الاتحاد يتعادل ويودع كأس الاتحاد الأفريقي

ودع فريق الاتحاد الليبي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» بعد التعادل السلبي أمام حسنية أغادير في المباراة التي أقيمت الليلة بالمغرب ضمن إياب دور بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الشوط الأول والثاني من المباراة لم يلعب فريق الاتحاد في عمق الملعب واعتمد على الكرات الطويلة والمباشرة من خط الدفاع إلى خط الهجوم وتحسن الأداء في الشوط الثاني وكاد الاتحاد تسجيل هدفين خلال هذا الشوط في المقابل حارس الاتحاد محمد الفرجاني أنقذ مرماه من هدفين محققين وكانت مشكلة الاتحاد أنه لا يلعب الكرات القصيرة وتوزيع اللعب رغم أن فريق الاتحاد قدم مباراة جيدة وخصوصا في الشوط الثاني.

استبدل مدرب الاتحاد الحمادي محمد الطبال وأشرك أكرم الزوي وأخرج معاذ عيسي وأدخل مؤيد القريتلي وأخرج طلال فرحات وأدخل المهدي الهوني.

بهذه النتيجة يغادرالاتحاد منافسات كأس الاتحاد الأفريقي نتيجة التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بتونس التي أهلت فريق حسنية أغادير للدور الثاني.