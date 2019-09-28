النصر يفرض التعادل على الرجاء المغربي

انتهت مباراة فريق النصر بنغازي والرجاء البيضاوي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت الليلة على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ضمن إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

الشوط الاول بدأه الرجاء بالضغط وتحصل على هدف السبق في الدقيقة الثامنة من زمن هذا الشوط عن طريق لاعبه محسن متوالي بعد هذا الهدف المبكر أخذ فريق النصر زمام المبادرة وقدم مباراة رائعة رغم الضغط المتواصل من جانب الرجاء أخذ الثقة واعتمد على الهجمات المرتدة.

وبالإصرار استطاع الوصول إلى مرمى الرجاء استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه المحترف الكاميروني جونيورفينقو وتحصل النصر على ركلة جزاء أهدرها اللاعب معتز المهدي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني استمر التعادل الإيجابي وتحصل الرجاء على العديد من الفرص تصدى لها حارس مرمى النصر في المقابل اعتمد النصر على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة.

ورغم عدم الترشح إلا أن النصر قدم مباراة جيدة بالمقارنة مع مباراة الذهاب التي كانت الفاصل في عدم تأهل فريق النصر إلى الدور الثاني من دوري الأبطال والانتقال لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».