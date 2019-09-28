ليبيا تعتذر عن المشاركة فى عالمية الـ«مواي تاي»

أكد أمين عام البوكسينغ الليبي حسين الفروج، اعتذار ليبيا عن المشاركة فى بطولة العالم لـ«مواي تاي» للشباب التى تستضيفها تركيا بداية من غد الأحد بسبب «الظروف المادية».

يذكر أن ليبيا كانت ستشارك بـ14 ناشئاً فى هذا الحدث العالمي.