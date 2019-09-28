بالصور.. اختتام «مهرجان نادي الشباب» بمنطقة النوفلية في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 05:30 مساء
اختتام «مهرجان نادي الشباب» بمنطقة النوفلية في أجدابيا, 28 سبتمبر 2019

اختتم بمنطقة النوفلية في أجدابيا، مهرجان نادي الشباب الرياضي، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ومسؤولي الأندية وأعيان منطقة النوفلية وجمهور ومتتبعي نادي الشباب الرياضي.

تخلل الختام تكريم كل الأندية والفرق المشاركة، وكذلك المؤسسات التي ساهمت في دعم المهرجان، كما ألقى بعض الحضور بعض الكلمات الترحيبية بدأها رئيس المجلس المحلي النوفلية سليمان الصغو، ثم رئيس الاتحاد الفرعي خليج سرت لكرة القدم وعضو الاتحاد العام لكرة القدم فرج شعيب.

وفي ختام المهرجان رحب رئيس مجلس الإدارة بنادي الشباب الرياضي النوفلية نصر الحوسين، بالضيوف وأثنى على مجهودات الرياضيين المشاركين في هذا المهرجان.

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