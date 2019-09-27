أهلي بنغازي يفوز بهدف ويغادر البطولة العربية

غادر أهلي بنغازي، بطولة الأندية العربية، رغم فوزه بهدف دون رد، على الإسماعيلي المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير في تونس، ضمن إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية (كأس محمد السادس) للأندية الأبطال.

ولم يتأهل أهلي بنغازي رغم فوزه بهدف لم يكن كافيا، خاصة مع انتهاء مباراة الذهاب في مصر بفوز الإسماعيلي برباعية مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول في مباراة اليوم سلبيا، ولم يشهد أي فرص خطيرة إلا فرصة وحيدة أنقذ خلالها حارس الأهلي جواد رزق، هدفا أكيدا بعد انفراد لاعب الإسماعيلي بالمرمى، فيما اعتمدت لاعبو الفريقين على الكرات الطولية وانحصار اللعب في وسط الملعب.

وفي الشوط الثاني تغير أداء لاعبي أهلي بنغازي، نتيجة التغييرات التي قام بها المدير الفني الجزائري رشيد بلحوت، الذي لعب على ورقة الهجوم بدلا من الدفاع، ليسيطر أهلي بنغازي على مجريات الشوط الثاني، ويستطيع أبو بكر العقيلي التقدم للأهلي برأسية في الدقيقة 83، بهدف لم يكن كافيا للعبور إلى دور الـ16.