نادي صقور بنغازي للرياضات الجوية ينظم دورة تنشيطية بالمرج

نادي صقور بنغازي للرياضات الجوية, (الإنترنت)

نظم نادي صقور بنغازي للرياضات الجوية دورة تنشيطية في مدينة المرج بمشاركة الكشافة من جميع أنحاء ليبيا، على هامش مخيم «الفتى المغامر» الذي احتضنته المدينة منتصف هذا الشهر.

كما يعمل نادي صقور بنغازي حاليا على إقامة دورة للقفز المظلي ستكون مفتوحة ولأول مرة أمام الهواة غير المتخصصين.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد الليبي للرياضات الجوية، وائل العشيبي: «رغم الصعوبات اللوجستية الكبيرة فإننا ننتهز الفرص بهدف ممارسة الأنشطة الجوية، لإرسال رسالة بأننا عازمون على ارتياد الأجواء و إزالة الصورة السلبية عن ليبيا».

وأضاف: «هناك كثير من الأخبار الجيدة المتعلقة بالأنشطة الجوية، التي لا تمارس إلا في أكثر الدول تقدما واستقرارا».

ولفت العشيبي إلى أن «هناك جهودا كبيرة تبذلها الأندية الجوية، التي تتبع الاتحاد الليبي للرياضات الجوية، رغم كل التحديات للاستمرار في أنشطتها».

يذكر أن أندية أخرى نظمت خلال العام الماضي دورات في الطيران الشراعي، مثل نادي سماء بنغازي، ونادي إبرني بجادو، كما شارك هذا العام نادي جود دايم بالزاوية في مهرجان الجزائر.