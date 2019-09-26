مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»

المنتخب الليبي الكرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

رفضت دولة أستراليا منح المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة تأشيرات لاعبي المنتخب للدخول إلى أستراليا؛ للمشاركة في مونديال العالم، بداية من أكتوبر المقبل.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المنتخب لن يشارك في البطولة، وذلك بسبب رفض الطلب الليبي من نيل التأشيرات للمنتخب الليبي للدخول إلى أستراليا للمشاركة في البطولة العالم.

وأشار الاتحاد: «المنتخب الوطني كان يفترض أن يلعب في اليوم الافتتاحي للمونديال مع إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل 1/ 10 / 2019».

وتابع الاتحاد عبر «فيسبوك»: «مع التذكير بأن اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة قامت بما طلب منها للحصول على التأشيرات من فترة طويلة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في ليبيا»، مختتما: «مشكورة على كل ما بذل من جهود معنا».

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «بوابة الوسط» فإن الاتحاد الأفريقي للعبة دخل على الخط من أجل منح التأشيرة للمنتخب الليبي.