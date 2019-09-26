فرسان ليبيا يتوجون بـ3 ميداليات في دولية الكرم لقفز الحواجز

جانب من منافسات الفروسية الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)



خطف «فرسان ليبيا» أنظار عشاق الفروسية، بعد تألقهم في أولى سباقات بطولة الكرم الدولية لقفز الحواجز التي انطلقت بتونس اليوم الخميس.

المباراة الأولى (أخطاء وزمن) التي كان ارتفاع حواجزها (110 / 115 سم) توج بذهبيتها الفارس رامي الأمين بزمن 46.39 ثانية، والميدالية الفضية لفارس ليبيا عبدالجواد عبدالحميد بزمن 52.48 ث، والبرونزية لفارس من تونس، وحل فارس ليبيا محمد النعاس رابع الترتيب.

كما حقق الفارس عبدالجواد برونزية المباراة الثانية التي كان ارتفاع حواجزها 125سم.

وفي الجولة الثالثة التي يصل ارتفاع حواجزها 135 سم، جاء الفارس رامي الأمين خامسا ومهند السنوسي سادسا.