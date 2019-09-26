بعثة منتخب القوة البدنية تصل جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 26 سبتمبر 2019, 10:07 مساء
المنتخب الوطني للقوة البدنية. (أرشيفية : إنترنت)

وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية إلى مطار خاوتينغ‏ في ‏جنوب أفريقيا، بعد رحلة جوية استغرقت 11 ساعة طيران من مطار دبي؛ وذلك للمشاركة في بطولة أفريقيا للقوة البدنية التي ستقام بجنوب أفريقيا بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بـ13 لاعبا، وهم: محمد الوسيع وحسين أكديش وعلاء الدين محمد وعادل الجزيري ونورالدين دعبس وأحمد الدروقي وحسين فيدان وإسلام مرواس وعبدالرحمن موسى وعبدالله أبودبوس وسعيد الحاسي وزيد الفلاح.

ورافق البعثة في رحلتها إلى جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، وعضو الاتحاد أكرم البوعيشي، والحكم طارق صقر والإعلامي صلاح نجم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يغرق وهو يطلب الزواج من حبيبته في تنزانيا