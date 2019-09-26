بعثة منتخب القوة البدنية تصل جنوب أفريقيا

المنتخب الوطني للقوة البدنية. (أرشيفية : إنترنت)

وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية إلى مطار خاوتينغ‏ في ‏جنوب أفريقيا، بعد رحلة جوية استغرقت 11 ساعة طيران من مطار دبي؛ وذلك للمشاركة في بطولة أفريقيا للقوة البدنية التي ستقام بجنوب أفريقيا بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بـ13 لاعبا، وهم: محمد الوسيع وحسين أكديش وعلاء الدين محمد وعادل الجزيري ونورالدين دعبس وأحمد الدروقي وحسين فيدان وإسلام مرواس وعبدالرحمن موسى وعبدالله أبودبوس وسعيد الحاسي وزيد الفلاح.

ورافق البعثة في رحلتها إلى جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، وعضو الاتحاد أكرم البوعيشي، والحكم طارق صقر والإعلامي صلاح نجم.