بشير غريبة يؤكد صعوبة إقامة الدوري الممتاز هذا الموسم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 26 سبتمبر 2019, 07:15 مساء
حارس مرمى فريق الجزيرة والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم بشير غريبة. (أرشيفية : إنترنت)

قال حارس مرمى فريق الجزيرة والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم، بشير غريبة، إن إقامة الدوري الليبي الممتاز صعب هذا الموسم، بسبب الأوضاع الأمنية، وهذا يترتب عليه عوامل  نفسية ومعنوية لا تشجع اللاعب على العطاء.

وأوضح غريبة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه معجب بمستوى المنتخب الليبي في مباراته الأخيرة أمام تونس في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين، مشيرا إلى أن فرسان المتوسط منتخب منتخب مطمئن للكرة الليبية.

وأكد غريبة أنه يتمنى أن يعود فريق الجزيرة الذي يمثل مدينة زوارة للدوري الممتاز، بعدما غاب عنه المواسم الأخيرة، حيث تقف العوائق المادية دون عودة الفريق للدوري، بعد أن أصبحت أرقام التعاقدات مع اللاعيبين كبيرة ولا تتوافق مع إمكانات بعض الأندية المالية.

واعتبر حارس مرمى المنتخب الليبي السابق أن جيل السبعينات وحتى منتصف الثمانينات من الأجيال المميزة كرويا في تاريخ نادي الجزيرة.

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