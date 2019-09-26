نتائج متواضعة لناشئي ليبيا في «جولف العرب»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 26 سبتمبر 2019, 06:17 مساء
جانب من منافسات ناشئي الجولف الليبي. (إنترنت)

أقيمت على ملاعب دريم لاين بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، منافسات الجولة الثانية لبطولة جولف العرب للناشئين، وجاءت النتائج النهائية لمختلف الفئات على النحو الآتي:

- فئة تحت 13 عاما

شهدت مشاركة 21 لاعبا، وجاء أول الترتيب للمغربي ريان بن كليلو، وجاء ثانيا زميله من المغرب كميل بن سوداء، وثالثا أيمن البوشادي من عمان، وترتيب لاعبي ليبيا في هذه الفئة محمد الطويري (16) وهمام القوي (18) ونضال حبارات (19).

- فئة تحت 15 عاما

شهدت هذه الفئة مشاركة 27 لاعبا وتوج ببطولتها المغربي حجو تروميتير، والثاني محمد راقي من المغرب أيضا، وثالث الترتيب السعودي علي الباباتين، وجاء ترتيب لاعبي ليبيا أنس حبارات (23) ومحمد أبوعرقوب (25) وعلي أبوعرقوب (26).

- فئة تحت 18 عاما 

شهدت مشاركة 19 لاعبا وتوج ببطولتها المغربي محمد تاسود، وجاء ثانيا المصري حسن عمر، وثالثا المصري آدم الشامي، وترتيب لاعبي ليبيا زياد الشكشوكي (13) ومحمد الشكشوكي (14) ومصطفى عبدالحليم (16).

 

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