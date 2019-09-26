طارق العشري يقدم «روشتة» فوز الأهلي بنغازي على الإسماعيلي المصري

المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي السابق المصري طارق العشري

قال المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي السابق، والمدير الفني الحالي لفريق حرس الحدود المصري، طارق العشري، إنه كان بإمكان الأهلي تفادي الخسارة برباعية أمام نظيرة الإسماعيلي المصري في مباراة الذهاب الأولى ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضح العشري في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن بعض الأخطاء القاتلة الفردية لممثل ليبيا من خط الظهر وحارس المرمى كان لهم عامل في خسارة الأهلي، خاصة وأن الإسماعيلي لم يكن في أحسن حالاته الفنية.

وأثنى «العشري» على أداء الأهلي البطولي في الشوط الثاني الذى كان فيه الأفضل، وكان قريبا من تحقيق نتيجة أكثر إيجابية لولا سوء الحظ وقلة خبرة بعض لاعبيه، وإهدار بعض الفرص السهلة.

وطالب العشري لاعبي الأهلي بالاستفادة من أخطاء لقاء الذهاب الأول وعدم تكرارها والتركيز طوال الـ90 دقيقة في لقاء الإياب المقرر إقامته غدًا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، وعدم قبول الأهداف بسهولة لتعويض فارق الأهداف وتحقيق نتيجة أفضل في مباراة الحسم، حيث إن حظوظ ممثل ليبيا في المنافسة على بطاقة التأهل ما زالت قائمة.

يذكر أن طارق العشري، هو سادس مدرب مصري في تاريخ الأهلي بنغازي، بعدما تم تعيينه مديرا فنيا في العام 2014، وقاد الفريق إلى التأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.