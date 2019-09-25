الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يدعو مدربي ليبيا لدورة تدريبية بمصر

مدرب منتخب ليبيا لكرة اليد التونسي محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى الاتحاد الليبي لكرة اليد، دعوة من أكاديمية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بمصر، بشأن مشاركة مدربين من كل اتحاد بالقارة الأفريقية، في الدورة التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وقال الاتحاد الليبي لكرة اليد، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الدعوة مفتوحة لجميع المدربين لتقديم السيرة الذاتية لمن يرغب في المشاركة على أن يقوم الاتحاد الليبي باختيار الأفضلية منهم لترشيحه للمشاركة في الدورة.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة اليد أنه سيقوم بإعداد رسالة لإرسالها إلى جميع مدربي كرة اليد بليبيا بخصوص المشاركة في هذه الدورة.