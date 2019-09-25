اختتام بطولة طبرق لسباحة المياه المفتوحة

جانب من منافسات السباحة في المياه المفتوحة (أرشيفية : الإنترنت)

اُختُتمت بمصيف نادي «المنارة البحري» بطبرق، بطولة السباحة للمياه المفتوحة بمشاركة أندية «الصقور» و«المختار» و«المنارة البحري» و«أكاديمية مرمريكا» للألعاب الرياضية.

البطولة التي أشرف عليها الاتحاد الفرعي بطبرق ومجلس الرياضة بالمدينة، وعدد من الشركات الراعية للبطولة، انطلقت منافساتها الجمعة الماضي بمنافسات فئة الكبار لمسافة 3000 متر، وجاءت نتائجها على النحو التالي، حسب صفحة الاتحاد العام للسباحة.

تحصل على الترتيب الأول مفتاح الناجي سعد، والترتيب الثاني أكرم حمد الطليان، والثالث أسامة رحمة مطرف، والرابع محمود محمد المصراتي، وجميعهم سباحو نادي «المنارة البحري».

وانطلق بعدها سباق الأوسط مسافة 2500 متر وتحصل على الترتيب الأول أيوب حميدة الشاعري نادي «المنارة»، والثاني بوبكر فتحي عثمان نادي «المنارة البحري»، والثالث عمر إمبارك خميس نادي «الصقور»، والرابع عبداللطيف سليمان عبداللطيف نادي «المنارة البحري».

وفي سباق فئة الأشبال أحرز الترتيب الأول عبدالرحمن فرج رحومة نادي «المنارة»، والثاني أحمد فرج رحومة نادي «المنارة» والثالث قاسم صلاح الدين نادي «المنارة» والرابع إسلام عبدالناصر ياسين نادي «المنارة»، والخامس محجوب الحبوني نادي «المنارة».

وفي سباق فئة البراعم تحصل على الترتيب الأول محمد عبدالسلام خميس عمران نادي «المنارة»، والثاني ياسر إمبارك خميس عمران نادي «الصقور»، والثالث حبيب عبدالسلام خميس عمران نادي «المنارة»، والرابع كمال محمد خميس عمران نادي «الصقور»، والخامس أحمد عبدالعزيز نادي «المنارة».

وأُقيم على هامش البطولة سباق فئة القدامى وتحصل على الترتيب الأول عبدالسلام خميس عمران بوجويلي نادي «المنارة» والترتيب الثاني فرج رحومة بوفرنا نادي «المنارة» والثالث أسامة المكحشة نادي «المنارة».

وفي ختام البطولة وُزِّعت الشهادات على السباحين المتحصلين على التراتيب المتقدمة وجوائز تشجيعية قيمة تمثلت في هواتف حديثة، كما تم توزيع شهادات شكر وتقدير للجهات التي ساهمت في نجاح العرس الرياضي.