16 فريقًا في ثلاثيات السلة ببنغازي

جانب من منافسات السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس اللجنة العليا لبطولة ثلاثيات كرة السلة ببنغازي، جلال الورفلي، إن الاجتماع الفني للبطولة سيعقد مساء اليوم بحضور مندوبي 16 فريقًا سيشاركون في البطولة.

وأوضح الورفلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الفرق ستوزع على أربع مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، وبعدها ستقسم الفرق الثمانية إلى مجموعتين وتتبارى كل مجموعة بنظام النصف دوري، والأول من كل مجموعة يتأهلان للمباراة النهائية.

يذكر أن هذه البطولة يشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة السلة، وتنظيم الاتحاد الفرعي بنغازي، وبرعاية واستضافه نادي الهلال بنغازي، وستشهد مشاركة عديد النجوم في لعبة كرة السلة من بينهم طارق البيجو وسفيان الشويهدي وأحمد الأوجلي وخالد الدرسي ووجدي عمران والوداني.