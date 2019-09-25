نتائج ضعيفة للجولف الليبي في أولى جولات البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 05:18 مساء
لاعبو ليبيا للجولف (للناشئين) (أرشيفية : إنترنت)

انطلقت أمس الثلاثاء، على ملاعب دريم لاند بالعاصمة المصرية القاهرة، بطولة العرب للجولف للناشئين، بحضور أمين عام الأولمبية المصرية شريف العريان، ونائب رئيس الاتحاد العربي للجولف تيمور أبوالخيرات وأمين عام الجولف العربي عادل الزرعوني، وبمشاركة كل من ليبيا ومصر والاْردن وتونس والمغرب وعمان والسعودية والإمارات والبحرين.

فرض ناشئو المغرب سيطرتهم على الجولة الأولى من البطولة وحصدوا التراتيب الأولى في الفئات الثلاثة، والتي كانت نتائجها على النحو التالي.. 

- فئة تحت 13 عامًا

الجولة الأولى لبطولة تحت 13 عامًا شهدت مشاركة 21 لاعبًا وتحصل على أول الترتيب للمغربي ريان بن جليلو، وجاء ثانيًا الإماراتي سلطان الجسمي، وثالثا المغربي كميل.

وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين في هذه الفئة محمد الطويري (17) وهمام القوي (18) ونضال حبارات (19).

- فئة تحت 15 عامًا

شهدت هذه الفئة مشاركة 26 لاعبًا وأحرز أول الترتيب فيها المغربي جاجو، وثانيًا المغربي محمد راقي، وثالثًا السعودي علي البابشين، وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين أنس حبارات (25) وعلي أبوعرقوب آخر الترتيب (26).

- فئة تحت 18 عامًا 

شهدت بطولة - 18 عامًا مشاركة 19 لاعبًا، وأحرز أول الترتيب فيها المغربي محمد تاسودالب،  وجاء ثانيًا المصري أدم الشامي، وثالثًا حسن عمر من مصر، وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين زياد الشكشوكي (14) ومحمود البهلول (15) ومحمد بن حليم (16).

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