نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 10:27 مساء
نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي، نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نجم الأهلي طرابلس، والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، المحلل الرياضي، نادر كارة، اتحاد الكرة بكشف فحوى رسالة «فيفا» لتحديد خارطة طريق الكرة الليبية بعد ثمانية أشهر من تسلم عبدالحكيم الشلماني مهمة الرئيس.

وانتقد كارة في تصريحات لقناة «سلام» وصول رسائل «فيفا» باسم الأمين العام وحده وبشكل شخصي، وهذا شيء مخالف وغير منطقي، حيث إن الأمين العام الحالي يتحكم في مخاطبات «فيفا» وتصل إليه بشكل شخصي، ولا تصل إلى اتحاد الكرة الليبي.

وأكد أن اتحاد الكرة الحالي غير قادر وغير مؤهل لقيادة الكرة الليبية، متسائلا عن دور اللجنة الأولمبية في مشاكل الكرة الليبية.

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