أحمد عاشور: هناك من يقف ضدي في رئاسة لجنة الحكام.. لهذا السبب

الحكم السابق أحمد عاشور (أرشيفية : الإنترنت)

كشف المراقب والحكم السابق أحمد عاشور، أن هناك مَن يقف ضده في تولي رئاسة لجنة التحكيم العامة، أو في عضويتها بالاتحاد الليبي لكرة القدم؛ لأنه يتكلم وينتقد المسؤولين.

وقال عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يشيد بخطوة ترشح وتقدم نصرالدين قرين، المساعد الدولي السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم، مؤكدًا أن لديه ما يقدم لتطوير اللعبة.

وأكد عاشور أنه يحترم اعتزال الحكم الدولي أيمن الشريف بعد إخفاقه في امتحان اللياقة البدنية، وأنه كان يتمنى أن يستعد جيدًا لهذا الامتحان، مختتمًا تصريحاته بأنه لا يمانع في إعادة امتحانه حسب الإجراءات المتبعة.