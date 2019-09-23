رئيس اتحاد الجودو يكشف الهدف من إقامة الدورات المحلية

جانب من منافسات الجودو (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس اتحاد الجودو سليمان الطبال، إن الهدف من إقامة الدورات المحلية هو الرقي وخلق قاعدة فنية للعبة الجودو من مدربين وإداريين وحكام.

وأوضح الطبال، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن اتحاد الجودو هدفه هو الاعتماد على الحكام والمدربين المحليين من خلال إقامة العديد من الدورات المحلية، ومن بينها دورة الحكام الجدد والتي نسعي من خلالها الدفع بعدد من الحكام الجدد.

وعن آخر برامج الاتحاد والبطولات، كشف أن الاتحاد يستعد حاليًا للمشاركة في بطولتي أفريقيا، والتي ستقام في السنغال، والأخرى في الكاميرون بطولة جمع نقاط، مضيفًا أن الجودو الليبي سوف يشارك في البطولتين بثلاثة رياضيين.

وعن دورة الحكام والتي وضع له الاتحاد العديد من الشروط، أكد الطبال، أن هذه الشروط من ضمن تحسين الأداء واختيار الأفضل، وليس تعجزية، ومن لديه هذه الضوابط فسوف يكون له شأن، وهي من صميم تطوير حكام لعبة الجودو.

وتنطلق دورة تحكيم لحكام المحليين الجدد، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر الجاري، في مقر صالة المنتخبات بطرابلس.

وحدد الاتحاد العام للجودو ضوابط التسجيل في هذه الدورة وفق الشروط التالية:-

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وأن يكون ممارس لرياضة الجودو أكثر من خمس سنوات وأن يلتزم بفترة ساعات محاضرات الدورة بدون غياب.

كما أنه يجب أن يجتاز الامتحان النهائي بنجاح، مع تسديد رسوم الاشتراك 30 د.ل.

وأوضح سليمان الطبال، أن التسجيل يتم في مقر الاتحاد أو عن طريق الاتصال المباشر بلجنة التحكيم.