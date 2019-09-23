اتحاد بناء الأجسام يحدد موعد بطولة المغرب العربي

جانب من منافسات بناء الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

حدد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام موعد بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام والفتنس خلال الفترة من 20 إلى 22 من شهر ديسمبر المقبل، بالجمهورية التونسية والتي سيشرف عليها الاتحاد الليبي لبناء الأجسام.

وقال الاتحاد عبر صفحة اللجنة الإعلامية، إن ليبيا ستشارك في هذه البطولة بفريقين (أ - ب)، وعلى كل من يرى في نفسه الكفاءة للمشاركة في هذا الحدث الاستعداد للمنافسة بشكل يليق بمكانة بلادنا في هذه الرياضة.

وحققت ليبيا سلسلة من الانتصارات العالمية في لعبة بناء الأجسام في الآونة الأخيرة، والتي كان فرسانها من أبناء ليبيا النجباء أمثال بطل مستر أولمبيا الأسطورة كمال القرقني ومراد البوسيفي وأبو عجيبة أبو راس وأحمد البوعيشي.