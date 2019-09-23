الأهلي بنغازي يفسخ عقد محترفه العاجي «داهو»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 09:50 مساء
المهاجم الإيفواري نيكيز داهو. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

قررت إدارة الأهلي بنغازي، اليوم الإثنين، فسخ تعاقدها مع المهاجم الإيفواري نيكيز داهو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد مغادرته لمعسكر الفريق في تونس دون إبلاغهم.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللاعب غادر معسكر الفريق المقام في تونس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري في البطولة العربية، دون أي سبب يذكر؛ وعلى إثر ذلك قرر مجلس الإدارة فسخ عقد اللاعب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، إلى العاصمة التونسية، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي، في إياب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بهدفين دون رد في مباراة الإياب بتونس المقرر لها يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة العربية للأندية، حيث أنه فقد مباراة الذهاب بالإسماعيلية بنتيجة (4-2).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف إلى كل ما يتعلق بحرارة السيارة