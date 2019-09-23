الأهلي بنغازي يفسخ عقد محترفه العاجي «داهو»

المهاجم الإيفواري نيكيز داهو. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

قررت إدارة الأهلي بنغازي، اليوم الإثنين، فسخ تعاقدها مع المهاجم الإيفواري نيكيز داهو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد مغادرته لمعسكر الفريق في تونس دون إبلاغهم.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللاعب غادر معسكر الفريق المقام في تونس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري في البطولة العربية، دون أي سبب يذكر؛ وعلى إثر ذلك قرر مجلس الإدارة فسخ عقد اللاعب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، إلى العاصمة التونسية، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي، في إياب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بهدفين دون رد في مباراة الإياب بتونس المقرر لها يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة العربية للأندية، حيث أنه فقد مباراة الذهاب بالإسماعيلية بنتيجة (4-2).