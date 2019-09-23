أبوقصيعة والزيادي أبطال تنس طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 07:36 مساء
جانب من منافسات بطولة تنس طرابلس. (إنترنت)

اختتمت أمس الأحد، على ملاعب المدينة الرياضية بطولة طرابلس التصنيفية تحت 12 عامًا و تحت 14 عامًا، والتي شهدت مشاركة 40 لاعبًا في الفئتين.

وجاء الترتيب النهائي للفئتين على النحو التالي..

توج اللاعب عبد الرحمن أبوقصيعة بكأس وذهبية بطولة تحت 12 عامًا، ونال الفضية إبراهيم اشتيوي، وكانت البرونزية لمؤنس شحاتة وحل همام التكماك رابعًا.

وتوج اللاعب صفوان الزيادي بكأس وذهبية تحت 14عامًا، ونال الفضية ألياس إسكندر والبرونزية هاشم الفزاني، وحل عبدالنور الوحيدي رابعًا في الترتيب. 

وعقب المباريات أُقيم حفل الختام والذي ألقى في بدايته رئيس اتحاد طرابلس للتنس والإسكواش علي قشوط، كلمة حيا فيها الرياضيين المشاركين وأولياء الأمور والأبطال المتوجين بالتراتيب الأولى وكافة اللجان والمساهمين في النجاح.

ووزعت بعده الكؤوس والمداليات وشهائدات التقدير على المتفوقين والمساهمين في نجاح البطولة وعدد من أمهات الرياضيين على دعمهن وتشجيعهن لأبنائهن.

وخلال الحفل وفي لافتة طيبة من الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، كرم بطل ليبيا للتنس أحمد موحان والذي مثل ليبيا في دورة الألعاب الجامعية، التي جرت موخرًا بمدينة نابولي الإيطالية.

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