زوارة تستضيف المتفوقين في مهرجانات السلام للرياضات البحرية

جانب من منافسات مهرجان السلام للرياضات البحرية. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان السلام للرياضات البحرية أنور الطوباشي، أن الرمال الذهبية لشاطئ مدينة زوارة يستضيف الجمعة المقبل، المهرجان الختامي.

وأوضح الطوباشي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن المهرجان الختامي يشهد مشاركة أكثر من 350 مشاركًا من المتفوقين الأوائل في المهرجانات السابقة في مسابقات السباح في المياه المفتوحة وألعاب القدم واليد الطائرة الشاطئية والكرة الطائره بالأرجل.

وفي ختام المهرجان ستوزع الكؤوس والجوائز وشهادات التقدير على المتفوقين في مختلف الألعاب وللمساهمين في إنجاح المهرجان.

يذكر أن مهرجانات السلام للرياضات البحرية أشرفت عليها هيئة الشباب والرياضة واُقيم في عدد من المدن المطلة على ساحل البحر ومن بينها طرابلس وبنغازي وسرت وزليتن والخمس وجنزور وتاجوراء والماية والزاوية والقره بوللي وزوارة وصرمان وصبراتة.