زوارة تستضيف المتفوقين في مهرجانات السلام للرياضات البحرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 07:33 مساء
جانب من منافسات مهرجان السلام للرياضات البحرية. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان السلام للرياضات البحرية أنور الطوباشي، أن الرمال الذهبية لشاطئ مدينة زوارة يستضيف الجمعة المقبل، المهرجان الختامي.

وأوضح الطوباشي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن المهرجان الختامي يشهد مشاركة أكثر من 350 مشاركًا من المتفوقين الأوائل في المهرجانات السابقة في مسابقات السباح في المياه المفتوحة وألعاب القدم واليد الطائرة الشاطئية والكرة الطائره بالأرجل.

وفي ختام المهرجان ستوزع الكؤوس والجوائز وشهادات التقدير على المتفوقين في مختلف الألعاب وللمساهمين في إنجاح المهرجان.

يذكر أن مهرجانات السلام للرياضات البحرية أشرفت عليها هيئة الشباب والرياضة واُقيم في عدد من المدن المطلة على ساحل البحر ومن بينها طرابلس وبنغازي وسرت وزليتن والخمس وجنزور وتاجوراء والماية والزاوية والقره بوللي وزوارة وصرمان وصبراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف إلى كل ما يتعلق بحرارة السيارة