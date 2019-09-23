نجاح كبير للأسبوع الرياضي الثقافي لطلاب جامعة مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 06:09 مساء
جانب من الأسبوع الرياضي الثقافي لطلاب جامعة مصراتة. (إنترنت)

قال عميد كلية التربية البدنية ورئيس اللجنة العليا للمخيم الطلابي لجامعة مصراتة، الدكتور فتحي ناجي، إن الأسبوع الرياضي الثقافي لطلاب الجامعة، حقق أهدافه وساهم في زيادة ربط أواصر الصداقة بين الطلاب.

وأوضح في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الأسبوع الرياضي سيتم من خلاله اكتشاف العديد من العناصر البارزة والمتفوقة في جميع المجالات الرياضية والثقافية والأدبية، وسيتم وضع برنامج للاهتمام بها ورعايتها.

ووجه ناجي، الشكر للجان المشرفة ولكل المساهمين في نجاح المخيم الذي شهد العديد من المسابقات الرياضية، والتي أُقيمت بنظام الأسر في ألعاب كرة القدم الخماسية والطائرة الشاطئية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقرير دولي يحذر العالم من خطر أوبئة قد تقتل الملايين