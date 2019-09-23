نجاح كبير للأسبوع الرياضي الثقافي لطلاب جامعة مصراتة

جانب من الأسبوع الرياضي الثقافي لطلاب جامعة مصراتة. (إنترنت)

قال عميد كلية التربية البدنية ورئيس اللجنة العليا للمخيم الطلابي لجامعة مصراتة، الدكتور فتحي ناجي، إن الأسبوع الرياضي الثقافي لطلاب الجامعة، حقق أهدافه وساهم في زيادة ربط أواصر الصداقة بين الطلاب.

وأوضح في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الأسبوع الرياضي سيتم من خلاله اكتشاف العديد من العناصر البارزة والمتفوقة في جميع المجالات الرياضية والثقافية والأدبية، وسيتم وضع برنامج للاهتمام بها ورعايتها.

ووجه ناجي، الشكر للجان المشرفة ولكل المساهمين في نجاح المخيم الذي شهد العديد من المسابقات الرياضية، والتي أُقيمت بنظام الأسر في ألعاب كرة القدم الخماسية والطائرة الشاطئية.