المغربي: نسعى لإحداث تغيير في نمط المسابقات للفئات السنية

رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبد المولي المغربي. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبد المولي المغربي، أن الرؤية الشاملة لإحداث تغيير في نمط المسابقات للفئات السنية سيتم طرحها في مائدة حوار رياضي، يوم الثلاثاء المقبل، على نخبة من المختصين في كرة القدم الليبية لخلق شراكة فاعلة في الوسط الرياضي.

وقال في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن من الأفكار المقترحة إقامة كل مسابقة عمرية لوحدها حيث في فئة البراعم سيكون لكل عمر دوري.

وأوضح أنه سيتم فتح الباب لمدارس الناشئين الخاصة بطرابلس الراغبة للمشاركة في عمر 2008 هذا الموسم ضمن مسابقات الاتحاد الفرعي لتحديد المدارس الفاعلة في هذه الأعمار، وسيتم في هذه المائدة الحوارية تقديم مقترح لمنتخبات الفئات السنية، قائلًا: «يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخري وتطبيقها».