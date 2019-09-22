عطية وصداع يشاركان في منافسات «الدقة» بدولية موناكو للكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 22 سبتمبر 2019, 08:37 مساء
منتخب ليبيا للكرة الحديدية للشباب. (أرشيفية : إنترنت)

تختتم اليوم المشاركة الليبية في دولية موناكو للكرة الحديدية من خلال منافسات بطولة تخصص (الدقة) باللاعبين وسيم صداع تحت (18 عامًا) ومحمد عطية تحت (23 عامًا). 

وفي منافسات الطويل تحت 23 عامًا، حققت ليبيا الفوز على إيطاليا بنتيجة (13-7) وغادرت المنافسات بعد خسارتها أمام كرواتيا بنتيجة (13-4).

وفى بطولة الطويل تحت (18 عامًا) فقد منتخب ليبيا مباراتيه أمام مونتغرو  (13-5) وأمام موناكو (13-6).

يذكر أن منتخب حديدية ليبيا سيتوجه غدًا الإثنين، إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العام للكرة الحديدية للشباب التي ستقام بمدينة (الأسو).

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