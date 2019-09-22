جلال الدامجة راضٍ عن أداء المنتخب ويفكر في التعويض بالمغرب

تونس - بوابة الوسط: مؤيد اسكندر | الأحد 22 سبتمبر 2019, 07:57 مساء
المدير الفني للمنتخب الوطني جلال الدامجة. (أرشيفية : إنترنت)

عبر مدرب المنتخب الوطني جلال الدامجة عن رضاه التام من أداء «فرسان المتوسط» بالرغم من الخسارة بهدف دون رد أمام منتخب تونس على أرضية ملعب رادس بالعاصمة التونسية، في ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحللين «شان 2020».

وقال الدامجة في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» عقب نهاية اللقاء، إن المنتخب الليبي ظهر بمستوى جيد رغم تخوفه من غياب نسق المباريات عند اللاعبين ومع ذلك أظهر الفرسان قدرة جيدة خصوصًا في شوط المباراة الأول.

واعتبر الدامجة أن النتيجة مؤشر واضح نظرًا للفوارق الفنية في الزاد البشرية خصوصًا وأن لاعبي منتخب تونس ينشطون في دوريهم بشكل منتظم وأغلبهم العناصر يمثلون في فرقهم المحلية الكبرى، والتي تنافس باستمرار من أجل نيل البطولات الأفريقية على غرار أندية الترجي والنجم الساحلي، في المقابل فإن لاعبيه يعانون من توقف الدوري وغياب رتم المباريات ومع ذلك ظهروا بمستوى جيد حسب تعبيره.

واختتم الدامجة تصريحاته قائلًا: «المهمة لم تكتمل بعد ومازال عند لاعبي المنتخب الليبي فرصة أخرى للتعويض في الشوط الثاني بالمغرب من أجل تقديم أداء ونتيجة أفضل من لقاء الذهاب».

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