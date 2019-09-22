عمران التاورغي: سعيد بأول ظهور مع «الفرسان».. وتمثيل المنتخب شرف

لاعب المنتخب الوطني للمحليين عمران سالم التاورغي. (أرشيفية : إنترنت)

قال لاعب المنتخب الوطني للمحليين عمران سالم التاورغي، إنه سعيد بتمثيل المنتخب الليبي في أول ظهور رسمي مع «الفرسان» على أرضية ملعب رادس الدولي أمام المنتخب التونسي في لقاء انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

واعتبر التاورغي في تصريح خاص إلى موقع «بوابة الوسط»، أن تمثيل المنتخب الليبي يعد شرفًا له، كما وعد جماهير كرة القدم الليبية بتقديم مستوى أفضل في لقاء العودة أمام منتخب تونس للاعبين المحليين، والذي سيقام بالمغرب منتصف شهر أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن عمران التاورغي البالغ من العمر 21 عامًا، لم يسبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول، وكان قد مثل المنتخب الأولمبي في التصفيات الأفريقية الماضية المؤهلة للأولمبياد، ويعتبر أحد نجوم فريق الاتحاد خلال المواسم الأخيرة.