الككلي: لدي أسرار تفيد بوجود مجاملات في اختيار الحكام الدوليين

عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، ناجي الككلي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق ناجى الككلي، اتحاد الكرة الحالي بعقد الجمعية العمومية للاتحاد بعد مرور سنة على آخر جمعية عمومية.

وقال الككلي فى تصريح لـ«بوابة الوسط» إن عدم عقد الجمعية العمومية هروب، مطالبًا بكشف تفاصيل رسالة الفيفا والبت في منصب الرئيس، حيث إن الرئيس الحالي عبد الحكيم الشلماني، مكلف بإدارة الاتحاد إلى حين اختيار رئيس جديد لإكمال سنة ونصف السنة وهي المدة الزمنية الباقية لهذا الاتحاد.

وأكد «الككلي» أن هناك أشياء غامضة في موضوع اختيار الحكام الدوليين للشارة الدولية، حيث إن لجنة التحكيم منحلة، وأنه لديه أسرار سيشكف عنها قريبا لوجود مجاملات في اختيار الحكام الدوليين.