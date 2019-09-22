بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

وصول بعثة فريق الأهلي بنغازي إلى تونس (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة نادي الأهلي بنغازي، اليوم الأحد، إلى تونس؛ للدخول في معسكر خارجي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المصري، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أرضية ملعب المنستير بتونس، في إياب دورالـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة.

وكان الأهلي بنغازي فاز على الهلال بنتيجة هدفين نظيفين وديًا، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس السبت بملعب نادي الأهلي بحي الزيتون، وسجل هدفي الأهلي وائل أصديرة وعلي القماطي، في إطار استعداد الأهلي لمباراة الإياب التي ستقام في تونس.

وكان فريق الإسماعيلي فاز على الأهلي بنغازي، بنتيجة (4-2) في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس.