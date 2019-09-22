الأهلي بنغازي يفوز وديا على الهلال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 سبتمبر 2019, 05:12 مساء
مباراة الأهلي بنغازي والإسماعيلي في الذهاب (المركز الإعلامي)

فاز فريق الأهلي بنغازي على الهلال بنتيجة هدفين نظيفين وديا، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس السبت بملعب نادي الأهلي بحي الزيتون، وسجل هدفي الأهلي وائل أصديرة وعلي القماطي.

تأتي المباراة الودية في إطار استعداد الأهلي لمباراة الإياب التي ستقام في تونس على أرضية ملعب المنستير أمام فريق الإسماعيلي المصري في إياب دورالـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ستقام الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكان فريق الإسماعيلى فاز على الأهلي بنغازي، بنتيجة (4-2) في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس.

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