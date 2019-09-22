الأفريقي زليتن يتوج بكأس صداقة القدم المصغرة في تونس

مدينة زليتن، تستقبل المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة (صفحة بلدية زليتن)

توج فريق الأفريقي زليتن لكرة القدم المصغرة، السبت، بكأس بطولة الصداقة بتونس في نسختها الثانية بتونس في أول مشاركة دولية للفريق بعد فوزه على فريق النجم الأحمر بسوسة في المباراة النهائية.

ونال لاعبه عبدالله بن خليل كأس أفضل هداف بالبطولة، وكانت نتائج الأفريقي زليتن في البطولة، تفوق في المباراة الأولى على شقيقه فريق النصر الزنتان بستة أهداف مقابل هدفين، وفاز بالمباراة الثانية أمام فريق الأكاديمية الجزائري بالانسحاب، وتفوق في المباراة الثالثة بالمجموعة على فريق الأولمبي الزاوية بستة أهداف مقابل خمسة.

واختتم الأفريقي زليتن منافساته بالمجموعة بفوز مستحق على فريق المستقبل الرياضي بالوردانين التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل بعدها كأول المجموعة، ويلعب في الدور نصف نهائي أمام فريق الوردانين التونسي ويفوز بركلات الترجيح ثلاثة مقابل اثنين بعدما سجل التعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة خمسة فرق ليبية وهي الأفريقي زليتن والجامعة السنوسية بالبيضاء والنصر الزنتان والأولمبي الزاوية وفريق شركة الزاوية لتصدير النفط.