17 مشاركا في دورة تحكيم الأثقال بمصراتة

مدينة مصراتة تستقبل دورة الحكام المستجدين في رفع الأثقال (فيسبوك)

انطلقت أمس بمدينة مصراتة، وتحت إشراف الاتحاد الليبي لرفع الأثقال دورة الحكام المستجدين في رفع الأثقال بحضور 17 مشاركا، من بينهم عنصر نسائي.

جاءت أولى المحاضرات للخبير الصديق المصراتي تضمنت تعريفا تاريخيا دوليا ومحليا للعبة، ومناقشة مكونات الاتحاد العام الليبي ولوائحه وشرح القواعد الفنية لمسابقات اللعبة المتماشية مع القانون الدولي.

ومحاضرة اليوم الأحد على طريقة سير المباراة وملابس الرياضيين والحكام ومهمة الحكام والجوري.

يذكر أن دورة مماثلة للحكام المستجدين في لعبة رفع الأثقال ستقام خلال شهر سبتمبر الجاري بطرابلس.