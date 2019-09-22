ندوة عن خطر المنشطات وتأثيرها السلبي على اللاعبين

نقابة الإعلاميين الرياضيين بالواحات تنظم ندوة عن خطر المنشطات (فيسبوك)

نظمت نقابة الإعلاميين الرياضيين بالواحات، السبت، بقاعة الاجتماعات لمكتب الثقافة جالو ندوة عن خطر المنشطات على صحة الإنسان، ومدى خطورتها وتأثيرها على اللاعبين بشكل خاص.

تأتي الندوة ضمن خطة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بالتعاون مع اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات في تنظيم سلسلة من الندوات بكامل بلديات ليبيا، وذلك لرفع درجة الوعي لدى اللاعبين.

وقال، صلاح الجيلاني رئيس نقابة الإعلاميين الرياضيين بالواحات لـ«بوابة الوسط»، إن الانطلاقة الأولى لهذه الندوات كانت من مدينة جالو، بمشاركة عدد من اللاعبين ومديري أندية الواحات والمهتمين بالنشاط الرياضي في مدن الواحات.

ومن جهته أكد، د. محمد الفقي، لـ«بوابة الوسط»، رئيس المنظمة والمحاضر لهذه الندوة، أن الرؤية والهدف من هذه الندوة هو مكافحة المنشطات ومخاطرها، والحالات العلاجية التي يمكن أن يستخدم بها الإنسان المنشطات، وحالات الإصابات الرياضية التي تعالج بها.

وفي الختام تم تكريم الحضور بشهادات شكر وتقدير، لحضورهم الندوة للمساعدة في نشر ثقافة هذه الآفة الخطيرة التي يُخاف أن تتفشى لدى فرق الأندية بمدن الواحات.

نقابة الإعلاميين الرياضيين بالواحات تنظم ندوة عن خطر المنشطات (فيسبوك)

نقابة الإعلاميين الرياضيين بالواحات تنظم ندوة عن خطر المنشطات (فيسبوك)

نقابة الإعلاميين الرياضيين بالواحات تنظم ندوة عن خطر المنشطات (فيسبوك)

نقابة الإعلاميين الرياضيين بالواحات تنظم ندوة عن خطر المنشطات (فيسبوك)